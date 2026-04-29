© Foto: DALL-EDie Probleme, die Bayer mit Glyphosat hat, kennt wohl jeder Anleger. Genau hier setzt ein "noch" kleiner Konzern aus Belgien an: Biologischer Pflanzenschutz. Ist die Aktie ein unbekanntes Juwel?Biotalys ist ein belgisches Agrartechnologieunternehmen aus Gent, das proteinbasierte biologische Pflanzenschutzlösungen entwickelt. Im Zentrum steht die eigene AGROBODY-Technologieplattform, mit der neuartige Wirkstoffe gegen Schädlinge und Pflanzenkrankheiten entstehen sollen. Das Unternehmen wurde 2013 als Spin-off des Flanders Institute for Biotechnology gegründet und ist an der Euronext Brüssel notiert. Biotalys positioniert sich damit in einem Markt, in dem klassische Chemieprodukte zunehmend …Den vollständigen Artikel lesen
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