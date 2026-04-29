© Foto: Julian Stratenschulte/dpaVisa überrascht mit starken Zahlen, die Aktie springt nachbörslich an. Doch hinter dem Gewinnsprung lauert ein Risiko, das Anleger nicht ignorieren sollten.Im zweiten Geschäftsquartal verdiente Visa bereinigt 3,31 US-Dollar je Aktie. Vor einem Jahr waren es noch 2,76 US-Dollar. Der Umsatz stieg um 17 Prozent auf 11,2 Milliarden US-Dollar. Laut FactSet hatten Analysten nur mit einem Gewinn von 3,10 US-Dollar je Aktie und einem Umsatz von 10,75 Milliarden US-Dollar gerechnet. Visa hat die Erwartungen also klar geschlagen. Besonders wichtig ist, dass das Kerngeschäft weiterläuft. So legte das Zahlungsvolumen um 9 Prozent und das grenzüberschreitende Volumen um 12 Prozent zu. Die Zahl der …Den vollständigen Artikel lesen
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