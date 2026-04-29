Genf - Am 8. Mai, dem Geburtstag von Henry Dunant, ist Weltrotkreuz- und Weltrothalbmondtag. Aus diesem Anlass bietet das Internationale Rotkreuz- und Rothalbmondmuseum in Genf vom 8. bis 10. Mai besondere Veranstaltungen und Aktionen. Das Museum stellt die Frage in den Mittelpunkt, wie uns humanitäre Arbeit heute alle betrifft, und lädt Kunst- und Kulturschaffende ein, sich mit den Werten und Herausforderungen der humanitären Tätigkeit auseinanderzusetzen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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