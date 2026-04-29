DJ Adidas steigert Umsatz und Gewinne im 1Q zweistellig - Ausblick bestätigt

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--Adidas hat im ersten Quartal trotz des herausfordernden Konsumumfeldes zweistellige Wachstumsraten bei Umsatz und Gewinn erreicht und dabei die viel beachtete EBIT-Marge verbessert. Für die Ziele im Gesamtjahr sieht sich der Sportartikelhersteller aus Herzogenaurach auf Kurs.

Im Auftaktquartal steigerte Adidas den Umsatz währungsbereinigt um 14 Prozent auf 6,59 Milliarden Euro. Dies war besser als die im Konsens erwarteten 6,298 Milliarden Euro.

Der operative Gewinn (Betriebsgewinn) stieg rund 16 Prozent auf 705 Millionen Euro, besser als die Konsenserwartung von 647 Millionen.

Die EBIT-Marge verbesserte sich deutlich auf 10,7 Prozent von 9,9 Prozent, sie war bei 10,3 Prozent erwartet worden.

Nach Steuern ergab sich im fortgeführten Geschäft ein Gewinn von 484 Millionen Euro verglichen mit 436 Millionen im Vorjahr und einer Konsenserwartung von 452 Millionen. Je Aktie betrug dieser 2,70 Euro nach 2,44 Euro und verglichen mit der Konsenserwartung von 2,53 Euro.

Im Gesamtjahr will Adidas weiterhin einen währungsbereinigten Umsatzanstieg im hohen einstelligen Prozentbereich erreichen, also etwa 9 Prozent. Der operative Gewinn soll auf rund 2,3 Milliarden Euro steigen von 2,06 Milliarden im Vorjahr. Unter CEO Björn Gulden gibt Adidas zu Jahresbeginn typischerweise vorsichtige Prognosen aus, die später mehrfach nach oben korrigiert wurden. Gulden hat im März darauf hingewiesen, dass der Konzern kurzfristig Umsatzeinbußen durch den Nahostkonflikt und damit verbundene vorübergehende Geschäftsschließungen erwartet. Außerdem sind die US-Importzölle weiter im Flux, in einem Markt, der bei Adidas im Wachstumsfokus steht und der Nr. 1 Nike Marktanteile abnehmen will.

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April 29, 2026 01:30 ET (05:30 GMT)

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