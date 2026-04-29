Bern - Die SVP-Volksinitiative «Keine 10-Millionen-Schweiz» könnte an der Urne eine Mehrheit finden. Das zeigt eine vergangene Woche durchgeführte Umfrage. Ihr zufolge wollen 52 Prozent der Befragten bei der eidgenössischen Abstimmung vom 14. Juni Ja zum Volksbegehren sagen. 46 Prozent der Befragten wollten Mitte April die so genannte Nachhaltigkeitsinitiative der SVP ablehnen, zwei Prozent hatten noch keine Entscheidung getroffen. Das teilten das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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