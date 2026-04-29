The following instruments on XETRA do have their last trading day on 29.04.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.04.2026
ISIN Name
DE000DK00BH1 DEKA AD FESTZINS 21/26
DE000NLB3RN8 NORDLB 21/26
XS2293578832 S.O.LD.TR.IV 21/26
XS2338193019 EUROBANK 21/27 FLR
DE000DK00BG3 DEKA DL FESTZINS 21/26
AU3CB0275774 ASIAN DEV.BK 20/26 MTN
XS2337349265 ORIFLAME INV 21/26 FLR
XS1350965478 LONDON+QUADRANT H.T.16/26
US36962GW752 GENERAL ELEC.2026 FLR MTN
DE000HLB4FD0 LB.HESS.-THR.ZI.DI.05A/17
DE000DDA0YV6 DZ BANK IS.A1335
XS2581647091 VERISURE HDG 23/28 REGS
XS2618499177 SVENSKA HDBK. 23/26 MTN
XS2616750563 CAS.DEP.PRES 23/26 REGS
XS2474786980 NATL BK CDA 22/26 FLR MTN
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.04.2026
ISIN Name
DE000DK00BH1 DEKA AD FESTZINS 21/26
DE000NLB3RN8 NORDLB 21/26
XS2293578832 S.O.LD.TR.IV 21/26
XS2338193019 EUROBANK 21/27 FLR
DE000DK00BG3 DEKA DL FESTZINS 21/26
AU3CB0275774 ASIAN DEV.BK 20/26 MTN
XS2337349265 ORIFLAME INV 21/26 FLR
XS1350965478 LONDON+QUADRANT H.T.16/26
US36962GW752 GENERAL ELEC.2026 FLR MTN
DE000HLB4FD0 LB.HESS.-THR.ZI.DI.05A/17
DE000DDA0YV6 DZ BANK IS.A1335
XS2581647091 VERISURE HDG 23/28 REGS
XS2618499177 SVENSKA HDBK. 23/26 MTN
XS2616750563 CAS.DEP.PRES 23/26 REGS
XS2474786980 NATL BK CDA 22/26 FLR MTN
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