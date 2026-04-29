The following instruments on XETRA do have their first trading 29.04.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 29.04.2026
Aktien
1 ID1000159205 PT Bank Aladin Syariah Tbk
2 US57381Q1013 Maruwa Co. Ltd. ADR
3 JP3860350002 MicroAd Inc.
4 JP3758270007 Net Protections Holdings Inc.
5 AU0000248726 Patriot Resources Ltd.
6 CA21751T1030 Copper One Resources Corp.
7 CA68827W1077 Osiris One Metals Ltd.
Anleihen
1 FR0014016SU0 Sanofi S.A.
2 XS3362208079 Grand City Properties Finance S.a.r.l.
3 FR0014016SX4 Sanofi S.A.
4 EU000A2SCAZ3 European Financial Stability Facility [EFSF]
5 FR0014016SW6 Sanofi S.A.
6 DE000HEL0VD2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
© 2026 Xetra Newsboard