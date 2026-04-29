Für die Montage von PV-Wechselrichtern direkt auf dem Flachdach oder auf tragfähigen Böden hat Fischer ein Schutzdach-Komplettset entwickelt. Zum System gehören Flachdachfüße mit großer Unterlage, Schienen, Schienenverbinder und ein breites Schutzdach. Der Befestigungsspezialist Fischer hat ein Schutzdach-Komplettset für die Installation von Photovoltaik-Wechselrichtern im Freien herausgebracht. Der FSIS Solar Inverter Shelter soll die Installation von Wechselrichtern direkt auf dem Flachdach oder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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