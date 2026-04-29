St. Gallen - Wenn jemand Wohneigentum besitzt, soll dieses einer Umfrage zufolge auch über den Tod hinaus in der Familie bleiben. Auslöser für die Planung der Weitergabe ist oft die Pensionierung. «Die Weitergabe von Wohneigentum innerhalb der Familie ist für viele eine Herzensangelegenheit und geniesst einen emotional hohen Stellenwert», so das Fazit einer am Mittwoch publizierten, repräsentativen Umfrage von Raiffeisen Schweiz. Sowohl Eltern als ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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