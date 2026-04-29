Das Handy klingelt, die Telefonnummer ist unbekannt - was tun? Wer drangeht, hat es manchmal mit Abzocke-Anrufern zu tun. Vodafone hat ein System installiert, um die Kunden vorzuwarnen. Ein Jahr nach seinem Start ist ein Vodafone-Schutzsystem gegen Betrugsanrufe massenhaft in Gebrauch. Es seien bereits 64,5 Millionen Warnungen an Mobiltelefone verschickt worden, teilte das Unternehmen in Düsseldorf mit. Wer einen Anruf von einer Nummer bekommt, die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n