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Vancouver, BC - 29. April 2026 / IRW-Press / Wedgemount Resources Corp. (CSE: WDGY) (FWB:8H5) ("Wedgemount" oder das "Unternehmen") freut sich, ein aktuelles operatives Update über die Ölförderung und die Feldaktivitäten in seiner Konzession Davis und anderen Konzessionsgebieten im Permian Basin zu geben.

Operative Highlights

Das Unternehmen gibt bekannt, dass seine beiden Bohrlöcher im Konzessionsgebiet Davis in den letzten acht (8) Tagen seit der Wiederinbetriebnahme zusammen durchschnittlich 40,7 Barrel Öl pro Tag (bopd) gefördert haben. Die Unternehmensleitung betrachtet diese Förderrate als positives Zeichen dafür, dass beide Bohrlöcher wieder zu ihrer bisherigen konstanten Leistung zurückkehren werden, wie sie seit ihrem Erwerb im Frühjahr 2023 bis zu ihrer kürzlichen Stilllegung aufgrund von Problemen mit der Wasserentsorgung erbracht haben.

In den übrigen Konzessionsgebieten des Unternehmens befinden sich derzeit insgesamt 17 Bohrlöcher in Produktion, wobei weitere 7 Bohrlöcher noch vor Ende der laufenden Woche in Betrieb genommen werden sollen.

"Wir sind sehr positiv gestimmt angesichts der ersten Ergebnisse der Wiederaufnahme der Produktion auf der Konzession Davis", sagte CEO Mark Vanry. "Eine durchschnittliche Förderung von über 40 Barrel pro Tag aus zwei Bohrlöchern in den letzten acht Tagen ist ein vielversprechender Auftakt, und wir freuen uns darauf, weitere aktuelle Nachrichten zu melden, wenn wir die verbleibenden sieben Bohrlöcher im Laufe dieser Woche in Betrieb nehmen. Wir konzentrieren uns weiterhin auf die Umsetzung unseres operativen Plans und die Wertmaximierung für unsere Aktionäre."

Ausblick

Das Unternehmen wird weiterhin über den laufenden Betrieb berichten, sobald weitere Bohrlöcher wieder in Betrieb genommen werden und die Produktionsdaten vorliegen. Wedgemount Resources verpflichtet sich zu transparenter Berichterstattung und hält seine Aktionäre über wesentliche Entwicklungen auf der Konzession Davis sowie im gesamten Projektportfolio auf dem Laufenden.

Über Wedgemount Resources Corp.

Wedgemount Resources ist ein Junior-Rohstoffunternehmen, dessen Ziel es ist, durch Übernahmen sowie Erschließungs- und Förderaktivitäten in Energieprojekten im Süden der Vereinigten Staaten einen größtmöglichen Shareholder Value zu erzielen.

Im Namen des Board of Directors,

WEDGEMOUNT RESOURCES CORP.

Mark Vanry, President und CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Unternehmen:

Telefon: (604) 343-4743

info@wedgemountresources.com

www.wedgemountresources.com

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