Wedgemount positioniert sich im hochgradigsten Urandistrikt der USA, neben der Mine Pinyon Plain von Energy Fuels

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Vancouver, BC - 9. Juni 2026 / IRW-Press / Wedgemount Resources Corp. (CSE: WDGY) (FWB: 8H5) ("Wedgemount" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es eine Optionsvereinbarung mit Myriad Uranium Corp. ("Myriad") (CSE: M) (FWB: C3Q) (OTCQB: MYRUF) unterzeichnet hat, um 15 staatliche Mineralkonzessionen und acht Split-Estate-Claims in Arizona mit einer Größe von 5.600 Acres zu erwerben, wobei die staatlichen Pachtgebiete durch Zuteilung erworben werden sollen. Zwei weitere staatliche Mineralzuteilungen sind noch ausstehend, wodurch sich die gesamte Größe auf 6.080 Acres erhöhen würde. Diese Konzessionen und Claims enthalten insgesamt 23 in Brekzienschloten enthaltene Uranziele mit Potenzial für damit einhergehende Seltenerdmetalle (REEs). Die Konzessionsgebiete (zusammen das "Projekt Breccia Pipe" oder das "Projekt") befinden sich im "Arizona Strip" im Norden von Arizona, einem historisch bedeutsamen Urandistrikt. (Siehe Abbildung 1 unten.) Unter den 23 Zielen befindet sich der Schlot Wate, der Gegenstand einer historischen Ressourcenschätzung von 71.000 t ist, die 1,12 Millionen lbs eU3O8 mit einem Durchschnittsgehalt von 0,79 % eU3O8 enthalten (historisch, nicht aktuell gemäß NI 43-101 - siehe "Über die historische Ressourcenschätzung für den Brekzienschlot Wate" für Details).

Wedgemount hat von Myriad eine dreijährige Option mit Wirkung zum 8. Juni 2026 erhalten, um bis zu 75 % des Projekts Breccia Pipe sowie ein Gebiet von gegenseitigem Interesse zu erwerben, wobei Myriad das Recht behält, nachträglich eine Beteiligung von 25 % zurückzukaufen und ein 50:50-Joint-Venture zu gründen ("die Option"). Im Rahmen der Option wird Wedgemount eine Beteiligung von bis zu 75 % am Projekt erwerben, indem es (1) Myriad innerhalb von 30 Tagen 75.000 USD (ca. 104.500 CAD) zahlt; (2) während des Optionszeitraums Stammaktien an Myriad ausgibt, sodass Myriad schließlich 9,9 % von Wedgemount besitzt; und (3) während des Optionszeitraums qualifizierte Ausgaben in Höhe von 4.000.000 CAD tätigt. Myriad behält das Recht, durch die Finanzierung der nächsten 5.000.000 CAD an qualifizierten Ausgaben eine Beteiligung von 50 % am Projekt zurückzukaufen. Siehe "Details der Option von Wedgemount" unten für weitere Details.

STRATEGIE

Die Öl- und Gas-Assets von Wedgemount im Permian Basin treten nun in eine Wachstumsphase ein. Der Einstieg von Wedgemount in das Projekt Breccia Pipe erweitert seine Energiepräsenz auf Uranexplorationsziele im Norden von Arizona und ergänzt die bestehenden Energie-Assets des Unternehmens in den USA. Wedgemount befindet sich nun in einer günstigen Position, um sowohl traditionelle als auch saubere Energielösungen für den ständig wachsenden Strombedarf und die Energiesicherheit der USA anzubieten.

Mark Vanry, CEO von Wedgemount, erklärt: "Die Optionierung von 23 Uran-/REE-Schlot-Explorationszielen von Myriad im Norden von Arizona, einschließlich des zuvor im Besitz von Energy Fuels befindlichen Schlots Wate, stellt in Kombination mit dem bestehenden E&P-Geschäft des Unternehmens im Permian Basin einen Meilenstein für Wedgemount dar, zumal wir uns zu einem diversifizierten Energieversorger in den USA entwickeln. Die neue Wedgemount CM Division etabliert das Unternehmen in einem zurzeit produzierenden Urandistrikt auf dem US-amerikanischen Festland. Mit einem primären Asset, das eine bereits bebohrte und historische Ressource enthält, sowie 22 zusätzlichen, noch unzureichend erkundeten Zielen im Portfolio sind wir davon überzeugt, dass sich das Unternehmen in einer günstigen Position befindet, um seine strategischen Ziele voranzutreiben, während sich der globale Uranmarkt weiter verstärkt und die inländische Energiesicherheit ein wesentlicher politischer Schwerpunkt bleibt."

"Die Explorationsmöglichkeit umfasst mehrere Ziele im gesamten Distrikt in einem konzentrierten Fairway, der sich direkt westlich der Mine Pinyon Plain von Energy Fuels befindet. Darüber hinaus wird die Möglichkeit, die Expertise des Managements und der technischen Teams von Myriad zu nutzen, die Feldprogramme und die zukünftige Strategie unterstützen."

Simon Clarke, Chairman von Myriad, erklärte: "Der Erwerb dieser Mineralkonzessionen versetzt die Unternehmen in einen historisch bedeutsamen Urandistrikt mit aktueller Uranproduktion in unmittelbarer Nähe. Es ist jedoch auch ein Distrikt, der unserer Meinung nach noch unzureichend erkundet ist. Diese Möglichkeit wurde uns von derselben Quelle herangetragen, die maßgeblich an der Zusammenstellung unseres Projekts Red Basin beteiligt war und die während des letzten Uranzyklus vor Fukushima an der Bebohrung mehrerer der wesentlichen Ziele dieses Projekts mitgewirkt hat.

Wir haben in den letzten Monaten kontinuierlich bedeutsame Ziele und Land hinzugefügt und sind nun in der Lage, das Projekt voranzutreiben. Wir haben erneut festgestellt, dass es sinnvoll ist, den richtigen Partner für das operative Tagesgeschäft ins Boot zu holen, während das Unternehmen sein Hauptaugenmerk auf sein primäres Projekt bei Copper Mountain in Wyoming richtet und gleichzeitig eine bedeutsame Beteiligung behält. Wir sind davon überzeugt, dass Wedgemount ein geeigneter Partner dafür ist, und da sie die Kosten für Exploration und Erschließung in den nächsten drei Jahren tragen, stellt unsere Möglichkeit, eine Beteiligung von bis zu 50 % zu behalten, eine potenzielle zusätzliche Chance für Myriad und dessen Aktionäre dar, wobei ein weiterer Vorteil aus dem Aktienbesitz resultiert, den wir ebenfalls an Wedgemount erwerben werden."

HÖHEPUNKTE DES PROJEKTS BRECCIA PIPE

- 23 Brekzienschlot-Explorationsziele im gesamten Arizona Strip und Colorado Plateau - ein Distrikt, der laut USGS bis in die 1980er Jahre für eine historische Produktion von über 23 Millionen lbs U3O8 verantwortlich zeichnete.

- Das Projekt umfasst den Uran-Brekzienschlot Wate - eine Lagerstätte, die sich früher zu 100 % im Besitz von Energy Fuels befand und für die historische Bohrungen sowie eine historische Ressourcenschätzung aus dem Jahr 2015 von SRK Consulting vorliegen (nicht aktuell gemäß NI 43-101 - siehe Details unten).

- Im Rahmen historischer Bohrungen durch VANE Minerals (2007 bis 2009) auf mindestens vier anderen Zielen wurde laut Monatsberichten im Besitz von Wedgemount eine anomale Uranmineralisierung identifiziert.

- Alle zusätzlichen Brekzienschlot-Ziele, die in einem Gebiet von gemeinsamem Interesse ("AMI") im definierten Bereich, der die bestehenden Ziele umfasst/umgibt, entdeckt werden, sind automatisch Teil der Option.

- Die Brekzienschlote stellen auf Uran ausgerichtete Ziele mit Potenzial für damit einhergehende kritische Rohstoffe wie REEs dar.

- Die Brekzienschlote befinden sich in unmittelbarer Nähe der aktiven Mine Pinyon Plain von Energy Fuels - einer aktiven Uranmine im selben regionalen Distrikt, der im zweiten Quartal 2025 (neueste verfügbare Informationen von Energy Fuels) 638.700 lbs U3O8 mit einem Durchschnittsgehalt von 2,23 % U3O8 produzierte. Siehe Abbildung 1 unten.

Hinweis: Kein qualifizierter Sachverständiger hat ausreichende Arbeiten durchgeführt, um die historischen Schätzungen als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven zu klassifizieren, weshalb das Unternehmen die historischen Schätzungen nicht als aktuell erachtet. Das Unternehmen beabsichtigt, weitere Arbeiten durchzuführen, um zu ermitteln, ob die historischen Schätzungen überprüft und gegebenenfalls durch aktuelle Mineralressourcenschätzungen unterstützt werden können. Die Mineralisierung, die Gehalte, die Produktion oder die Ergebnisse auf benachbarten oder nahe gelegenen Konzessionsgebieten weisen nicht zwangsläufig auf die Mineralisierung auf dem Projekt Breccia Pipe hin.

DETAILS DER OPTION VON WEDGEMOUNT

Erste Option: Um eine Beteiligung von 50 % am Projekt Breccia Pipe zu erwerben, wird Wedgemount

- innerhalb von 30 Tagen nach dem Wirksamkeitsdatum eine Barzahlung in Höhe von 75.000 USD an Myriad leisten;

- die folgenden Stammaktien von Wedgemount an Myriad ausgeben:

o innerhalb von 30 Tagen nach dem Wirksamkeitsdatum 2.000.000 Stammaktien

o am oder vor dem 8. Monatstag zusätzliche 1.500.000 Stammaktien

o am oder vor dem 16. Monatstag zusätzliche 1.500.000 Stammaktien

o am oder vor dem 24. Monatstag zusätzliche 1.500.000 Stammaktien

- die folgenden Mindest-Explorationsausgaben tätigen:

o am oder vor dem 8. Monatstag 500.000 CAD

o am oder vor dem 16. Monatstag zusätzliche 750.000 CAD

o am oder vor dem 24. Monatstag zusätzliche 1.000.000 CAD

Zweite Option: Um eine zusätzliche Beteiligung von 25 % (Beteiligung von insgesamt 75 %) am Portfolio des Projekts Breccia Pipe zu erwerben, wird Wedgemount

- am oder vor dem dritten Jahrestag jene Anzahl von Stammaktien an Myriad ausgeben, die zusammen mit den im Rahmen der ersten Option an Myriad ausgegebenen Stammaktien einer Beteiligung von insgesamt 9,9 % an allen ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Wedgemount entspricht;

- am oder vor dem dritten Jahrestag zusätzliche 1.750.000 CAD an Explorationsausgaben tätigen.

Joint Venture:

- Sollte Wedgemount insgesamt 75 % am Portfolio erwerben, wird ein 75:25-Joint-Venture gegründet. Myriad kann seine Beteiligung am Joint Venture auf 50 % erhöhen, indem es 100 % der ersten 5.000.000 CAD an Explorationsausgaben übernimmt, die vom Joint Venture zu tätigen sind.

- Sollte Wedgemount nur die erste Option ausüben, werden Wedgemount und Myriad ein 50:50-Joint-Venture gründen.

- Ein Joint Venture zwischen den Unternehmen wird branchenübliche Verwässerungsbestimmungen beinhalten.

Abbildung 1: Standort der geförderten und ausstehenden staatlichen Mineralkonzessionen in Arizona

REGIONALER GEOLOGISCHER KONTEXT UND NAHEGELEGENE BETRIEBE

Der Schlot Wate und die anderen Ziele auf dem Projekt Breccia Pipe befinden sich im Norden von Arizona innerhalb desselben regionalen Distrikts wie die Mine Pinyon Plain von Energy Fuels und sind Interpretationen zufolge derselbe Typ von in Brekzienschloten enthaltenen Uranlagerstätten. Informationen über nahegelegene Konzessionsgebiete dienen ausschließlich dem regionalen geologischen Kontext. Die Mineralisierung, die Gehalte, die Produktion und die Ergebnisse auf benachbarten oder nahe gelegenen Konzessionsgebieten weisen nicht zwangsläufig auf die Mineralisierung auf dem Projekt Breccia Pipe hin.

- Geologische Merkmale des Projekts Breccia Pipe - ähnlicher Lagerstättentyp: Bei den Zielen handelt es sich ausnahmslos um Uranlagerstätten in Lösungsbrekzien-/Einsturzbrekzienschloten, die vertikale, zylindrische Körper aus gebrochenem Sedimentgestein (Brekzie) sind, die in Einsturzhöhlen im darunter liegenden massiven Kalkstein auf dem Colorado Plateau abgesunken sind. Uraninit, ein reduziertes Uranerzmineral, reichert sich innerhalb der durchlässigen Säule aus gebrochenem Gestein an.

- Nahegelegener Betrieb: Pinyon Plain ist ein aktiver Uranabbaubetrieb im selben Distrikt. Wedgemount erachtet das Vorhandensein einer aktiven Mine und einer regionalen Verarbeitungsinfrastruktur ausschließlich als relevante Kontextinformationen.

- Historisch gemeldete Uranmineralisierung: Die historische Ressourcenschätzung für Wate aus dem Jahr 2015 ergab durchschnittlich 0,79 % eU3O8. Die vorläufige Machbarkeitsstudie von Pinyon Plain ergab Reserven vor dem Abbau von durchschnittlich 0,58 % eU3O8, doch die tatsächlich abgebauten Gehalte haben die Schätzungen deutlich übertroffen und erreichten laut Produktionsberichten von Energy Fuels im zweiten Quartal 2025 durchschnittlich 2,23 % U3O8 und allein im Juni 2025 3,51 % U3O8. Die Mineralisierung, die Gehalte, die Produktion oder die Ergebnisse auf nahegelegenen Konzessionsgebieten weisen nicht zwangsläufig auf die Mineralisierung in den Konzessionsgebieten von Myriad hin.

- Tiefe und Geometrie: Brekzienschlote in Arizona sind für gewöhnlich in einer Tiefe zwischen 1.000 und 1.800 ft mineralisiert, insbesondere in den Hermit Shale-Formationen, mit einer vertikalen Ausdehnung von bis zu 600 ft und Schlotdurchmessern von 200 bis 400 ft. Die Mineralisierung von Wate wurde in einer Tiefe von 1.300 bis 1.600 ft bestätigt. Der Schacht von Pinyon Plain reicht bis in eine Tiefe von etwa 1.470 ft. Brekzienschlot-Lagerstätten in Arizona werden in der Regel über Untertage-Zugangsmethoden mit relativ geringer Oberflächenstörung erschlossen, obwohl Myriad für den Schlot Wate noch keine aktuelle Abbaustudie durchgeführt hat.

- Geringer Oberflächen-Fußabdruck: Brekzienschlot-Lagerstätten erfordern in der Regel eine Oberflächenstörung von weniger als 20 Acres, was unter dem Gesichtspunkt der Umweltgenehmigungen und der Beziehungen zu lokalen Gemeinden ein Vorteil ist. Das Projekt Wate verfügte zuvor über eine Mineralexplorationskonzession auf staatlichen Landbesitzen in Arizona, wobei ein Antrag auf Umwandlung in eine Abbaukonzession eingereicht wurde. Wedgemount hat den aktuellen Status dieser historischen Genehmigungen oder Anträge nicht unabhängig überprüft. Bitte beachten Sie, dass projektspezifische Erschließungsmethoden und Auswirkungen von zukünftigen technischen Arbeiten und Genehmigungsverfahren abhängen würden.

- Zugang zu Infrastruktur: Die Projekte befinden sich im Norden von Arizona im selben behördlichen Distrikt und bieten Zugang zur selben etablierten Infrastruktur, einschließlich des Straßennetzes des Kaibab National Forest, sowie die Nähe zur White Mesa Mill von Energy Fuels in Utah, der einzigen in Betrieb befindlichen konventionellen Uranmühle in den USA.

- REE-Potenzial: In der veröffentlichten Fachliteratur (z. B. Wenrich, 2018) wurde das Vorkommen einer Anreicherung von Seltenen Erden in einigen Brekzienschlotsystemen im Norden von Arizona festgestellt. Wedgemount hat noch keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um das Ausmaß oder die wirtschaftliche Bedeutung einer REE-Mineralisierung auf seinen optionierten Konzessionsgebieten zu ermitteln.

Hinweis: Auf die nahegelegene Mine Pinyon Plain wird ausschließlich zum regionalen geologischen Kontext verwiesen. Die Mineralisierung, die Gehalte, die Produktion und die Ergebnisse auf benachbarten oder nahe gelegenen Konzessionsgebieten weisen nicht zwangsläufig auf die Mineralisierung auf dem Projekt Breccia Pipe hin. Verweise auf das REE-Potenzial basieren auf veröffentlichter Literatur zu einigen Brekzienschlotsystemen im Norden von Arizona und nicht auf aktuellen Mineralressourcenschätzungen gemäß NI 43-101 oder wirtschaftlichen Studien für das Projekt Breccia Pipe.

ÜBER DIE HISTORISCHE RESSOURCENSCHÄTZUNG FÜR DEN BREKZIENSCHLOT WATE

Das Kern-Asset des Projekts Breccia Pipe ist der Brekzienschlot Wate, eine Lagerstätte, die sich früher im Besitz von Energy Fuels Inc. (NYSE American: UUUU) (TSX: EFR) befand.

- SRK meldete eine historische Schätzung der vermuteten Mineralressourcen für den Schlot Wate von etwa 71.000 Short Tons, die 1,12 Millionen lbs eU3O8 mit einem Durchschnittsgehalt von 0,79 % eU3O8 enthalten. Diese Schätzung ist historischer Natur und nicht aktuell gemäß NI 43-101.

- Die Quelle der historischen Ressourcenschätzung ist ein technischer Bericht vom 10. März 2015 mit dem Titel "NI 43-101 Technical Report on Resources Wate Uranium Breccia Pipe - Northern Arizona, USA", der von SRK Consulting ("SRK") für Energy Fuels erstellt wurde.

- Der qualifizierte Sachverständige erachtet die von SRK durchgeführten historischen Schätzungsarbeiten als zuverlässig und die historische Schätzung als relevanten Leitfaden für die Exploration.

- SRK stellte fest, dass ausreichende Bohrlochinformationen vorhanden waren, um eine Definition der mineralisierten Körper für die Mineralisierung zu ermöglichen. SRK modellierte die Mineralisierung in vier eigenständigen Zonen innerhalb des Schlots Wate und führte die Ressourcenschätzung nach branchenüblichen Verfahren durch, die den CIM-Definitionen für die Berichterstattung gemäß NI 43-101 entsprechen.

- SRK klassifizierte die Schätzung gemäß den CIM-Definitionen und -Standards (2014) als "vermutet".

- Für diese Lagerstätte liegen keine neueren Schätzungen vor.

- Eine Datenüberprüfung ist erforderlich, um die Grundlage der historischen Ressourcenschätzung zu bestätigen und zu ermitteln, ob sie als aktuelle, mit den CIM-Definitionen für die Berichterstattung gemäß NI 43-101 konforme Mineralressourcenschätzung neu formuliert werden kann. Sollten die Originaldaten nicht verfügbar sein, könnten zusätzliche Bohrungen und Probenahmen erforderlich sein.

Hinweis: Die historische Schätzung bei Wate und frühere Bohrungen bei bestimmten Zielen weisen darauf hin, dass der Distrikt weitere Explorationen rechtfertigt. Kein qualifizierter Sachverständiger hat ausreichende Arbeiten durchgeführt, um die historische Schätzung als aktuelle Mineralressource oder Mineralreserve zu klassifizieren, weshalb Wedgemount die historische Schätzung nicht als aktuell erachtet. Wedgemount beabsichtigt, weitere Arbeiten durchzuführen, um zu ermitteln, ob die historische Schätzung überprüft und gegebenenfalls durch eine aktuelle Mineralressourcenschätzung unterstützt werden kann.

QUALIFIZIERTER SACHVERSTÄNDIGER

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von George van der Walt, MSc., Pr.Sci.Nat., FGSSA, einem "qualifizierten Sachverständigen" im Sinne der Vorschrift NI 43-101, geprüft und genehmigt. Herr van der Walt ist beratender Geologe bei The MSA Group (Pty) Ltd. Kein qualifizierter Sachverständiger hat ausreichende Arbeiten durchgeführt, um die in dieser Pressemitteilung genannten historischen Schätzungen als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven einzustufen, und Wedgemount behandelt diese historischen Schätzungen nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven.

FOKUS AUF INLÄNDISCHE ENERGIESICHERHEIT UND KRITISCHE MINERALIEN

Wedgemount möchte einen Beitrag zur Sicherung der inländischen Energiezukunft Amerikas leisten. Die Vereinigten Staaten importieren derzeit den Großteil ihres Uranbedarfs - den grundlegenden Brennstoff für die Kernenergie, die etwa 20 % des gesamten US-Stroms und fast die Hälfte des sauberen, CO2-freien Stroms des Landes erzeugt. Vor dem Hintergrund eines rasant wachsenden Bedarfs an Kernenergie und Erdgas, der durch die zunehmende Verbreitung von Rechenzentren, die Infrastruktur für künstliche Intelligenz und den beschleunigten globalen Übergang zu saubereren Brennstoffen getrieben wird, bleibt die heimische Versorgung mit Uran und Erdgas von strategischer Bedeutung. Die erneute Fokussierung der Trump-Regierung auf Energiedominanz, gepaart mit dem "Prohibiting Russian Uranium Imports Act" und dem Engagement der US-Regierung für den Wiederaufbau einer souveränen Lieferkette für Kernbrennstoffe, könnte einen unterstützenden politischen Rahmen für heimische Uranexplorationsunternehmen schaffen.

ÜBER WEDGEMOUNT RESOURCES CORP.

Wedgemount Resources ist ein aufstrebendes Rohstoffunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Weiterentwicklung von Energie- und kritischen Mineralienprojekten im Süden der Vereinigten Staaten konzentriert.

Im Namen des Board of Directors,

WEDGEMOUNT RESOURCES CORP.

Mark Vanry, President und CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Unternehmen:

Telefon: (604) 343-4743

info@wedgemountresources.com

www.wedgemountresources.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

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