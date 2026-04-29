Airbus hat ein enttäuschendes erstes Quartal veröffentlicht und verfehlte die bereits stark reduzierten Konsensschätzungen in allen relevanten Kennzahlen. Das EBIT der kommerziellen Luftfahrt in Höhe von 1 Mio. EUR bei einem Umsatz von 8,3 Mrd. EUR ist praktisch null, und der Überschuss beim Nettogewinn wird vollständig durch eine nicht zahlungswirksame Neubewertung der Dassault-Beteiligung erklärt. Mit nur 114 Auslieferungen, was 13,1 % des Jahresziels entspricht, im Vergleich zu 17,2 % im Jahr 2025 (ein Jahr, in dem es ebenfalls zu einer Senkung der Prognose kam), erfordert das Erreichen von 870 Flugzeugen ein monatliches Tempo, das mehr als doppelt so hoch ist wie die Q1-Laufleistung, während die Engpässe bei P&W weiterhin ungelöst sind. Der FCF-Abfluss von 2 Mrd. EUR ist größtenteils zeitlich bedingt und sollte nicht überinterpretiert werden. Die Nachfrage bleibt intakt mit einem Rekordauftragsvolumen im ersten Quartal und einem nahezu zehnjährigen Auftragsbestand, und Airbus hat die Prognose erneut bestätigt. Dennoch modellieren wir weiterhin eine Senkung und liegen bei Margen und FCF deutlich unter dem Konsens. Die gedämpfte Reaktion des Aktienkurses von -0,5 % im nachbörslichen Handel spiegelt wahrscheinlich wider, dass eine Prognosesenkung bereits teilweise eingepreist ist. Unser Kursziel bleibt unverändert bei 170,00 EUR. HALTEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/airbus-se





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