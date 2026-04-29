Neckarsulm (ots) -Die DIY-Marke PARKSIDE ist Werkzeugpartner der HWA AG beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. PARKSIDE stattet das HWA-Team, das zum ersten Mal mit dem heiß ersehnten HWA EVO.R, angelehnt an den legendären Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evo II, antritt, mit hochwertigen Werkzeugen für die Pitstops aus. So wird einmal mehr die Leistungsfähigkeit und Qualität der PARKSIDE Produkte deutlich - selbst unter den härtesten Bedingungen des professionellen Motorsports.Eine Ikone in PARKSIDE-GrünPARKSIDE steht seit über 30 Jahren für leistungsstarke Produkte und den Mut, selbst anzupacken. Diesem Versprechen verleiht die DIY-Marke jetzt in einer neuen Unterstützung Ausdruck: PARKSIDE kooperiert mit der HWA AG, einem Spezialisten für Hochleistungsfahrzeuge, der aus der ehemaligen Motorsportabteilung von Mercedes-AMG hervorgegangen ist und heute exklusive Kleinserien wie den HWA EVO realisiert.Dadurch kehrt auch der ikonische Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evo II als HWA EVO.R auf die Rennstrecke zurück: Ein Motorsport-Meilenstein, dessen Legende in den frühen 90er-Jahren geschmiedet wurde. Diese Ära teilt das Fahrzeug mit der Marke PARKSIDE, die ebenfalls in diesem Jahrzehnt ihre Anfänge nahm und sich seither zur führenden DIY-Marke Europas entwickelt hat."Wir sind stolz darauf, unsere DIY-Marke auf der anspruchsvollsten Rennstrecke der Welt zu positionieren. Damit stellen wir einmal mehr unter Beweis, wofür PARKSIDE steht: Leistungsstärke und Präzision unter härtesten Bedingungen." - Robin Ruschke, Head of Marketing bei Lidl International.Wo Motorsport zur Legende wirdDie vier Fahrer Bruno Spengler, Peter Ludwig, Evald Holstad und Christian Gebhardt, bestreiten für PARKSIDE und HWA mehrere Einsätze im Cockpit des HWA EVO.R. Ihren ersten erfolgreichen Auftritt absolvierten sie bereits im Rahmen der Nürburgring Qualifiers vom 17. bis 19. April. Der nächste Einsatz folgt beim großen 24h-Rennen am Nürburgring (14.-17. Mai). Das Herzstück der Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) ist die legendäre Nordschleife, die einst ehrfurchtsvoll als "Grüne Hölle" getauft wurde. Auf einer Länge von über 20 Kilometern schlängelt sich der Asphalt durch die dichten Wälder der Hocheifel und fordert Mensch und Maschine alles ab. Mit 73 Kurven, extremen Steigungen von bis zu 17% und einem Höhenunterschied von rund 300 Metern gilt sie als die anspruchsvollste Rennstrecke der Welt. Nirgendwo sonst liegen Triumph und technisches Limit so nah beieinander wie in diesem "Asphalt-Dschungel".PARKSIDE PERFORMANCE unter ExtrembedingungenPARKSIDE stattet im Rahmen der Partnerschaft das gesamte HWA-Team mit PARKSIDE PERFORMANCE Werkzeugen aus, die sowohl beim Aufbau als auch während des Rennens bei den Pitstops zum Einsatz kommen. Bereits seit dem Start der NBR Qualifyer Rennen zeigen die PARKSIDE PERFORMANCE Werkzeuge unter den harten Bedingungen des Nürburgrings ihr Können."Der Einsatz von PARKSIDE PERFORMANCE Produkten in unserer Boxengasse war ein bewusster Härtetest, dessen Ergebnis das gesamte Team beeindruckt hat. Die Werkzeuge haben bereits bei dem ersten Einsatz unter den extremen Bedingungen beim Qualifiers zum 24h Nürburgring ihre volle Leistungsfähigkeit bewiesen und sich gut in unsere Abläufe rund um den HWA EVO.R integriert." - Gordian von Schöning, Chief Technology Officer (CTO) der HWA AG.Der HWA EVO.R startet komplett im markanten PARKSIDE-Grün. Das Logo der DIY-Marke prägt das Design des Hochleistungsfahrzeugs. Mit diesem unverkennbaren Look wird der HWA EVO.R damit zum visuellen Sinnbild der berühmten "Grünen Hölle", in der Leistung und Tradition aufeinandertreffen. Beim 24h-Rennen werden am Nürburgring rund 280.000 Fans erwartet. PARKSIDE nutzt dieses Umfeld für ein prägnantes Branding, bei dem das Logo auf dem Highlight-Fahrzeug und der Team-Ausstattung prominent platziert wird. Um die Fannähe zu stärken, sind u.a. geplante Highlights wie VIP-Paddock-Touren für PARKSIDE Kunden vorgesehen, die eine direkte Verbindung zur Community schaffen.Über PARKSIDE:Die Marke PARKSIDE - erhältlich bei Lidl und Kaufland - bietet Heimwerker-Produkte, mit denen jeder Arbeiten im Garten, am Haus oder in der Werkstatt im Handumdrehen und in Eigenregie ausführen kann. PARKSIDE PERFORMANCE spricht darüber hinaus auch hoch ambitionierte, fortgeschrittene Heimwerker an. Mit einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis, einem breiten Sortiment und hoher Qualität konnte PARKSIDE bereits weltweit DIY-Fans überzeugen. Mehr Informationen unter: www.parkside-diy.com (http://www.parkside-diy.com).Über HWA:Vom Rennsport bis zum perfekten Engineering: HWA steht als 360-Grad-Dienstleister für umfassende Technik- und Motorsport-Kompetenz in einer Multiprojektlandschaft. Das 1998 von Hans Werner Aufrecht gegründete, eigenständige Unternehmen mit Sitz in Affalterbach (Deutschland) stellt das erfolgreichste Team in der DTM und ist ein gefragter Partner für die Entwicklung von Hochleistungsfahrzeugen. Als Spezialisten für besondere Rennsport-Technologie und die dazugehörigen Entwicklungs-, Support- und Logistik-Dienstleistungen stammen auch zahlreiche Automotive- und Nachhaltigkeitsprojekte aus der Feder von HWA. Mit dem HWA EVO präsentierte das Affalterbacher Unternehmen kürzlich sein erstes Gesamtprojekt für einen straßenzugelassenen Sportwagen.Pressekontakt:Selina RoosHavas Germany GmbHt: +494043175135m: selina.roos@havas.comOriginal-Content von: PARKSIDE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180664/6264922