In Spanien erhält Sunwafe von den asturischen Behörden die Genehmigung für einen 30 Hektar großen Standort. In den Niederlanden bekommt eine von Resilicon geplante Fabrik zur Herstellung von 13 Gigawatt Polysilizium den NZIA-Status. von pv magazine Spanien Sunwafe treibt sein Projekt zur großskaligen Herstellung von Siliziumblöcken und -wafern in Spanien voran. Das Unternehmen gab am Dienstag bekannt, dass es im März die Genehmigung der regionalen Behörden für einen 30 Hektar großen Standort in Asturien erhalten hat. Sunwafe plant, die endgültige Investitionsentscheidung im Februar 2027 zu treffen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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