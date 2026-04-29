Emmen - Also ist mit Schwung ins neue Jahr gestartet. Der IT-Grosshändler hat im ersten Quartal eine deutliche Steigerung bei Umsatz und Gewinn erzielt. Der Umsatz des IT-Grosshändlers wuchs um 31 Prozent auf 4,3 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwochmorgen vor seinem am Nachmittag stattfindenden Investorentag mitteilte. Der Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) kletterte auf 89 Millionen Euro. Dies ist ein Anstieg ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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