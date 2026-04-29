Frankfurt/Main - Der Dax ist am Mittwochmorgen positiv in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.065 Punkten berechnet, 0,2 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag."Der Dax dürfte heute zunächst seinen Kampf mit der 24.000er-Marke wieder aufnehmen", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets. "Der Handelstag verspricht ein interessanter Impulsgeber zu werden. Sowohl die Sitzung der US-Notenbank als auch die Ratssitzung der Europäischen Zentralbank rücken in den Fokus.""Insbesondere von der Fed erhofft sich der Markt heute vom scheidenden Vorsitzenden Jerome Powell noch einige wichtige Kernaussagen zu der Konjunktur- und Preisentwicklung in den USA. Zudem werden mit Microsoft, Alphabet, Amazon und Meta vier große Technologieunternehmen Zahlen vorlegen, die bisher als Stütze für den US-Aktienmarkt fungiert haben.""Das Iran-Thema rückt dadurch ein wenig in den Hintergrund, verliert aber nicht an Bedeutung. Die Lage im Nahen Osten bleibt angespannt und eine nachhaltige Deeskalation zeichnet sich nicht ab. Und die weiter hohen Ölpreise lassen negative Auswirkungen auf die konjunkturelle Entwicklung immer wahrscheinlicher werden.""Auf der Makrodaten-Seite stehen heute zudem die Verbraucherpreise, Lagerbestände und die Handelsbilanz aus den USA im Fokus", so Lipkow.Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1704 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8544 Euro zu haben.Der Goldpreis zeigte sich schwächer, am Morgen wurden für eine Feinunze 4.573 US-Dollar gezahlt (-0,5 Prozent). Das entspricht einem Preis von 125,63 Euro pro Gramm.Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr deutscher Zeit 112,30 US-Dollar, das waren 0,9 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.