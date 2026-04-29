Zürich - Dem südkoreanischen Aktienmarkt haben positive Entwicklungen selten gefehlt. Was ihm jedoch fehlte, war die beständige Überzeugung der Anleger. Nach seiner beeindruckenden Rallye im Jahr 2025 und in den ersten Monaten dieses Jahres hat der Markt die Anleger dazu gebracht, ihre Meinung zu revidieren. Sie hatten die Aktien lange Zeit als "aus gutem Grund günstig" abgetan. Doch gerade als sich die Stimmung zu wenden begann, trat Anfang dieses ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab