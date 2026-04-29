Zürich - Mit Kurt Lanz übernimmt ein Ökonom, ausgewiesener Branchenkenner und erfahrener Verbandsmanager die operative Leitung von swissICT. Er tritt die Nachfolge von Christian Hunziker per 1. August an und will den Fachverband als zentrale Plattform der digitalen Transformation weiter stärken. Kurt Lanz verfügt über einen Masterabschluss der Uni Bern in Ökonomie und bringt umfassende Erfahrung aus der ICT- und Telekombranche sowie aus der Verbandsarbeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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