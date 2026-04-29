Visa hat im zweiten Geschäftsquartal besser abgeschnitten als von Analysten erwartet. Die Aktie reagierte nachbörslich mit einem deutlichen Kurssprung. Dennoch bleiben Risiken, die Anleger im Blick behalten sollten - von Stablecoins bis hin zu möglichen Belastungen für die Kaufkraft der Verbraucher. Der Kreditkartenkonzern erzielte im abgelaufenen Quartal einen bereinigten Gewinn von 3,31 US-Dollar je Aktie. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen noch 2,76 US-Dollar je Anteilsschein verdient. Der Umsatz stieg um 17 Prozent auf 11,2 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten laut FactSet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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