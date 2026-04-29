NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Iberdrola mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Sector Perform" belassen. Analyst Fernando Garcia lobte am Mittwoch die starken Quartalszahlen des Versorgers und die prompt erhöhte Jahresprognose./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:47 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:47 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: ES0144580Y14
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