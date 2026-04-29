Schlieren - Zühlke, Der Partner für technologie-getriebene Transformation, übernimmt nxt digital, eine Boutique-Beratung mit Spezialisierung auf digitale Transformation in der Finanzdienstleistungsbranche. Im Rahmen dieses strategischen Schritts wird nxt digital weiterhin als eigenständige Einheit unter dem angepassten Namen «nxt, part of Zühlke Group», operieren. Das Ziel der Übernahme ist es, die Kräfte von Zühlke und nxt digital zu bündeln, um ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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