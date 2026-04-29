Zürich - Die Series-A-Finanzierungsrunde positioniert Bug Bounty Switzerland für die internationale Expansion seines KI-gestützten Cyber Resilience Shield - in einem Moment, in dem künstliche Intelligenz die Cyberbedrohungen und -chancen für Unternehmen grundlegend verändert. Bug Bounty Switzerland, der Schweizer Pionier für Ethical Hacking, intelligentes Security-Testing und das Service-as-Software-Modell, gibt den Abschluss einer Series-A-Finanzierungsrunde ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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