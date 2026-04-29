Traton begann das Jahr 2026 mit einem schwachen Q1, da sowohl die Umsätze als auch die Volumina von einem bereits niedrigen Niveau zurückgingen. Die bereinigte Rentabilität schwächte sich ab, während die berichteten Erträge stark von Sonderposten betroffen waren und der Cashflow sich verschlechterte, was auf ein schwieriges Marktumfeld hinweist. Der Auftragseingang war das Hauptpositive, jedoch wird die Erholung größtenteils durch ein schwaches Vorjahr und temporäre Effekte angetrieben, anstatt durch eine echte Nachfrageerholung. Die Segmentleistung blieb gemischt: Scania erwies sich im Bereich Dienstleistungen als widerstandsfähig, MAN verbesserte die Rentabilität durch Kostenkontrolle, während International Motors schwach blieb und Volkswagen Truck and Bus unter Margendruck litt. Insgesamt befindet sich der Lkw-Markt in einem zyklischen Abschwung, der durch strukturelle Herausforderungen wie den zunehmenden Wettbewerb durch Elektrofahrzeuge von chinesischen OEMs verstärkt wird, was im Laufe der Zeit Druck auf Volumina und Margen ausüben könnte, ähnlich wie in der Automobilindustrie. Wir bestätigen unser SELL-Rating mit einem Kursziel von 23,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/traton-se
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