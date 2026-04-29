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ratgeberGELD.at
29.04.2026 10:39 Uhr
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(1)

MP Materials - MP: Neue Rallye bei der Seltene-Erden-Aktie?

Pullback-Setup!

Überbewertung bei MP Materials? Aber: US-Verteidigungsministerium mit 15%-Beteiligung & 150-Mio-USD-Kredit!

MP Materials (MP) US5533681012

Rückblick: Das Chartbild der vergangenen sechs Monate zeigt eine übergeordnete Seitwärtsbewegung mit einem Minus von circa 1.5 Prozent sowie einen Rücksetzer zur 20-Tagelinie bei der MP-Materials-Aktie. Neue Nachrichten rund um die Engpasssituation bei Seltenen Erden könnten bald wieder eine Rallye bei dem Wertpapier auslösen.

MP-Materials-Aktie: Chart vom 28.04.2026, Kürzel: MP Kurs: 61.70 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Aktuell dominiert die Volksrepublik China den Markt bei Seltenen Erden und hat seine Vormachtstellung bereeits als Druckmittel im Handelskonflikt mit den USA ausgenutzt. Da der sowohl der Energie- als auch Verteidungssektor auf diese Rohstoffe angewiesen sind, könnte die MP-Materials-Aktie bei entsprechender Nachrichtenlage nach oben schießen. Das Überschreiten der gestrigen Tageskerze könnte eine gute Gelegenheit sein, sich mit dem Wertpapier einzudecken. Das Kursziel liegt nach Measured Move bei circa 83 USD.

Mögliches bärisches Szenario

Weltweit sondieren Rohstoff-Unternehmen potenzielle Lagerstätten Seltener Erden, die womöglich häufiger zu finden sind als der aktuelle Hype suggeriert. Wenn sich diese Erkenntnis durchsetzt, kommen die nackten Zahlen auf den Prüfstand, die für 2025 noch im roten Bereich liegen. Eine Absicherung unter den gleitenden Durchschnitten könnte daher sinnvoll sein.

Meinung

Die USA sind bestrebt, ihre Abhängigkeit von chinesischen Lieferketten zu reduzieren. Im Juli 2025 stieg das United States Department of Defense mit einer Investition von 400 Millionen USD bei MP Materials ein und sicherte sich damit einen Anteil von 15 Prozent. Damit avancierte das Ministerium zum größten Einzelaktionär des Unternehmens. Zusätzlich stellte das Pentagon ein Darlehen über 150 Millionen USD bereit, das in den Aufbau einer Anlage zur Verarbeitung schwerer Seltener Erden in Kalifornien fließen soll. Als einer der bedeutendsten westlichen Produzenten dieser Rohstoffe profitiert MP Materials von geopolitischen Trends und einer verbesserten Marktstimmung. Anleger setzen darauf, dass steigende Produktionsmengen und eine stärkere vertikale Integration langfristig Umsatz und Profitabilität weiter antreiben können.


Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Marktkapitalisierung: 10.96 Millionen USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 353.26 Millionen USD
  • Meine Meinung zu MP Materials ist bullisch.
  • Quellennachweis: https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/mp-materials-27-percent-anstieg-in-unter-einem-monat/69250366
  • Veröffentlichungsdatum: 29.04.2026
  • Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

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