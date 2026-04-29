Speicher-Wahnsinn: Seagate & Co heben ab! | Adidas liefert & Mercedes im Check
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|12:01
|Aktien Frankfurt: Dax fällt wieder unter 24.000 - Ölpreisanstieg belastet
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Angesichts weiter steigender Ölpreise, einer Flut an Unternehmenszahlen und der heute anstehenden US-Zinsentscheidung hat der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch keine klare Richtung...
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|11:51
|ROUNDUP 2: Adidas wächst stärker als erwartet - Ausblick bestätigt
| (neu: Details aus der Telefonkonferenz, Aktienkurs aktualisiert) HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Sportartikelhersteller Adidas hat im ersten Quartal dem Gegenwind durch Zölle und dem starken Euro...
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|11:39
|adidas startet mit kräftigem Wachstum ins Jahr 2026
|11:10
|Adidas - starke Zahlen - wir sind dabei
|Erfreuliche Zahlen kommen von Adidas - hier bei Gettex- , die also nicht nur mit Wunderschuhen glänzen, der sich natürlich noch nicht in der Bilanz bemerkbar macht, sondern auch mit Sneakern und Fußball....
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|11:10
|Adidas-Aktie: Markterwartungen geschlagen - wie geht es weiter?
|Die Adidas-Aktie startet am Mittwoch aktuell mit einem satten Gewinn von +7,2% in den Handel und steht bei knapp 148 €. Die Anleger honorierten die soliden Quartalszahlen. Gegenüber dem Hoch im Januar...
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|Aktuelle Nachrichten
|12:11
|Mercedes: Pkw-Marge schrumpft auf 4,1 Prozent, während der nächste Schock aus dem Nahen Osten droht
|Mercedes-Benz verdient im ersten Quartal 2026 17 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum - die Pkw-Marge fällt auf magere 4,1 Prozent. Während eine groß angelegte Modelloffensive die Trendwende einleiten...
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|12:01
|Aktien Frankfurt: Dax fällt wieder unter 24.000 - Ölpreisanstieg belastet
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Angesichts weiter steigender Ölpreise, einer Flut an Unternehmenszahlen und der heute anstehenden US-Zinsentscheidung hat der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch keine klare Richtung...
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|11:54
|Mercedes-Benz sells Athlon leasing unit to BNP Paribas
|11:27
|Mercedes-Benz Group nach den Zahlen: Gelingt der Aktie das Comeback?
|Die heutige Quartalszahlenpräsentation kommt zu einem wichtigen Zeitpunkt, steht die Mercedes-Benz-Aktie aus charttechnischer Sicht doch enorm unter Druck. Die erste Reaktion auf die Zahlen fiel vielversprechend...
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|11:18
|JEFFERIES stuft Mercedes-Benz Group auf 'Hold'
|NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Mercedes-Benz nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Hold" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) und die Margen...
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|Aktuelle Nachrichten
|12:10
|Seagate-Aktie +17%: Sind 700 US$ nur der Anfang?
|Nach einem kleineren Dip am Dienstag schießt der Kurs der Seagate-Aktie am Mittwoch vorbörslich um mehr als +17% in die Höhe auf ein neues Rekordhoch im Bereich 680 US$. Grund sind die am Abend gemeldeten...
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|11:54
|Seagate surges 17% after raising annual revenue growth target amid AI boom
|11:42
|Morgan Stanley raises Seagate stock price target on pricing power
|11:42
|Why Seagate Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket
|11:18
|Seagate shares extend historic rally as earnings surge drives sharp revaluation
|Unternehmen / Aktien
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|SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC
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