Zürich - Die Erwartungen von Analysten und Ökonomen zu der Entwicklung der Schweizer Wirtschaft haben sich im April nach dem Rückschlag im Vormonat kaum aufgehellt. Etwas grössere Sorge bereitet den Experten im Zuge des Kriegs im Nahen Osten die Inflation. Der UBS-CFA-Indikator rückte im April auf -30,3 Punkten nach -35,0 Zählern im März vor, wie die Ökonomen der UBS am Mittwoch mitteilten. Die Grossbank erstellt den Indikator, der auf einer Umfrage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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