Zürich - Dr. Oliver Marchand, Gründer des 2019 von MSCI übernommenen Klima-Fintechs Carbon Delta, startet am 6. Mai 2026 sein neues Unternehmen Resilens. Die Zürcher Plattform unterstützt Kommunen, Unternehmen und Institutionen dabei, Klimarisiken an konkreten Standorten zu bewerten, Anpassungsmassnahmen zu priorisieren und daraus finanzierbare Investitionspläne abzuleiten. Allein im ersten Halbjahr 2025 verursachten Klimakatastrophen weltweit wirtschaftliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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