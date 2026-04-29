Scout24 hat einen starken Start ins Jahr 2026 hingelegt, wobei die Q1-Ergebnisse die Stärke des abonnementbasierten Modells sowie des Professional-Segments bestätigen. Der Umsatz wuchs um 13,9% im Jahresvergleich (+10,7% organisch), während das operative EBITDA um 15,1% anstieg, was eine Margenausweitung auf 60,1%, die durch operativen Hebel und KI-gesteuerte Effizienzgewinne gestützt wurde. Künstliche Intelligenz tritt als sichtbaren Ertragsfaktor hervor, mit Monetarisierungsverbesserungen in Propstack und starkem Nutzerwachstum bei HeyImmo. Die Unternehmensprognose für das Geschäftsjahr 2026 wurde im Vorfeld des Capital Markets Day im Mai bestätigt, von dem wir aktualisierte Mittelfrist-Ambitionen erwarten. Beschleunigte Aktienrückkäufe unterstreichen das Vertrauen des Managements in die Bewertung und die Cash-Generierung. KAUFEN, Kursziel EUR 129,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/scout24-se
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