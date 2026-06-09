Der Krieg im Nahen Osten kommt nicht zur Ruhe und scheint aus politischen und religiösen Gründen einzelner Kriegsbefürworter auch noch lange nicht zu Ende zu sein. Entsprechend reagierten die Börsen in den letzten beiden Handelstagen auf die erneuten Angriffe Israels im Iran. Diese untergraben die laufenden Friedensbemühungen nicht nur, sondern könnten sie ggf. sogar beenden. Entsprechend volatil starteten die Börsen in die neue Woche und das bietet Investoren wieder die Chance, bestimmte Kursrücksetzer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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