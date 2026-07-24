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zukunftsbilanzen.de
24.07.2026 06:46 Uhr
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Traumzahlen bei Equinor, Nervosität bei Münchener Rück, Aufbruchstimmung bei Zefiro Methane

Kaum ein Treibhausgas heizt die Atmosphäre so schnell auf wie Methan. Deshalb entsteht rund um die Beseitigung von Methanlecks ein neuer, noch junger Markt für Klimazertifikate. Schon in der Frühphase können Anleger mitverdienen. Dafür bieten sich vor allem Aktien von drei Unternehmen an: Der kanadische Sanierungsspezialist Zefiro Methane schafft das Angebot, der deutsche Traditionskonzern Münchener Rück versichert die damit verbundenen Risiken und der norwegische Öl- und Gasförderer Equinor repräsentiert die Käuferseite. Während Equinor von hohen Öl- und Gaspreisen profitiert und mit traumhaften Quartalszahlen aufwartet, macht sich bei der Münchener Rückversicherung Nervosität breit, weil der Vorstand die Jahresprognose noch einmal überprüfen will. Bei Zefiro Methane wiederum herrscht echte Aufbruchstimmung, angetrieben von einem prall gefüllten Orderbuch.

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Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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