Beim Hamburger Wirkstoffforscher Evotec gibt es mal wieder aufsehenerregende Ereignisse. Kurz vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen für das erste Quartal 2026 hat das Unternehmen einen Wechsel im Finanzressort angekündigt. Für Anleger kommt dieser Schritt zu einem sensiblen Zeitpunkt: Erst kürzlich hatte sich die Aktie nach langer Schwächephase spürbar erholt. Die zentrale Frage bleibt jedoch dieselbe wie in unserem letzten Bericht - handelt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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