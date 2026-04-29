FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 29.04.2026 - 11.00 am
- BERENBERG CUTS WARPAINT LONDON PRICE TARGET TO 470 (510) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 4100 (3600) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES XP POWER PRICE TARGET TO 2120 (1500) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1790 (1810) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 455 (450) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES WPP PRICE TARGET TO 285 (275) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES BP PRICE TARGET TO 680 (650) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES CERES POWER PRICE TARGET TO 670 (530) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS BRITISH LAND PRICE TARGET TO 305 (310) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES CUTS GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 323 (345) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS HAMMERSON PRICE TARGET TO 334 (340) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 3500 (3700) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS JET2 PRICE TARGET TO 1800 (2100) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 462 (478) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES CUTS WORKSPACE GROUP PRICE TARGET TO 424 (493) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 100 (120) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2780 (2770) PENCE - 'UW' - MORGAN STANLEY RAISES ITM POWER TO 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 170 PENCE - RBC RAISES MITIE GROUP PRICE TARGET TO 205 (195) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/RBC RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 575 (550) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 570 (580) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 4000 (3800) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES ASOS PRICE TARGET TO 250 (240) PENCE - 'NEUTRAL'
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