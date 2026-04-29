Während viele Unternehmen kämpfen, ist Fuchs überraschend stark ins neue Geschäftsjahr gestartet und erwartet ein Rekordergebnis.Den vollständigen Artikel lesen ...
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|12:01
|Aktien Frankfurt: Dax fällt wieder unter 24.000 - Ölpreisanstieg belastet
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Angesichts weiter steigender Ölpreise, einer Flut an Unternehmenszahlen und der heute anstehenden US-Zinsentscheidung hat der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch keine klare Richtung...
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|11:39
|Fuchs SE: Starkes Q1 mit Rekord-EBIT, Kursziel angehoben. Bleibt bei KAUFEN.
|Fuchs hat starke Ergebnisse für das erste Quartal 2026 geliefert, mit einem Rekord-EBIT von 125 Mio. EUR, was einem Anstieg von 16 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dies wurde durch ein organisches...
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|11:30
|BARCLAYS stuft Fuchs SE auf 'Overweight'
|LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fuchs SE nach Zahlen mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Overweight" belassen. Der Schmierstoffhersteller habe...
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|11:30
|JEFFERIES stuft Fuchs SE auf 'Buy'
|NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Fuchs SE nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Der Schmierstoffhersteller habe ordentlich abgeschnitten und...
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|11:23
|ROUNDUP: Fuchs startet Quartal besser als erwartet - Aktie legt deutlich zu
| MANNHEIM (dpa-AFX) - Der Schmierstoffhersteller Fuchs ist mit zum Teil deutlichen Zuwächsen in das Jahr gestartet. "Zu dieser positiven Entwicklung trugen neben dem Geschäftsausbau und einem disziplinierten...
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