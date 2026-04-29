Ein interdisziplinäres Team unter der Leitung der TH Köln hat untersucht, wie Photovoltaik-Anlagen und ein zentraler Quartierspeicher in einem Neubaugebiet zusammenwirken können. Das Ergebnis: Der technische Betrieb des Speichers ist möglich, rechtliche Hürden bremsen aber die Verwirklichung solcher Projekte. "Neben einzelnen Heimspeichern gewinnt die zentrale Energiespeicherung zunehmend an Bedeutung. Zum einen steigt dadurch der Anteil der selbst genutzten, lokal erzeugten Energie, zum anderen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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