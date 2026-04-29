© Foto: KI-generiertes Symbolbild (ChatGPT).Die durch den Iran-Krieg ausgelöste Krise beschert Energiekonzernen satte Gewinne. Das hat mit seinen Zahlen jetzt auch Dividendenperle TotalEnergies bewiesen. TotalEnergies scheffelt dank Energiekrise Bonus-Milliarden Während hohe Benzinpreise, Kerosinmangel und mögliche Entlastungen sowohl für die Industrie als auch für Privatpersonen zum politischen Dauerthema geworden sind, räumen Energiekonzerne dank der stark gestiegenen Preise für Öl und Gas ab. Das hat nach den Zahlen von BP am Dienstag jetzt auch der französische Multi TotalEnergies bewiesen. Gegenüber dem Vorjahresquartal kletterten die Erlöse um knapp 3,7 Prozent auf 54,163 Milliarden US-Dollar. Da gleichzeitig die Produktkosten …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE