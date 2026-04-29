Zürich - Nach über fünf Jahren als CFO verlässt Kay Wassmund die AMAG Leasing AG auf eigenen Wunsch, um sich künftig nicht operativen Aufgaben zu widmen. Die Nachfolge wird im Rahmen einer internen Lösung geregelt: Cédric Nyvlt übernimmt die Funktion des CFO per 1. Juli 2026. Kay Wassmund trat 2020 in die AMAG Gruppe ein und war als CFO der AMAG Leasing AG tätig. Die positive Entwicklung des Unternehmens hat er in dieser Zeit massgeblich geprägt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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