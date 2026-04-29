Eine neue anschlussfertige Energie-System-Box enthält die komplette Wärmepumpen-Heiztechnik. Der Container wird außen neben Mehrfamilienhäusern aufgestellt und kommt dann zum Einsatz, wenn der Platz für eine Heizzentrale fehlt. In Kooperation mit dem Fertighausanbieter Schwörerhaus hat Buderus ein Modernisierungskonzept für den Umstieg auf Wärmepumpen in Mehrfamilienhäusern entwickelt. Die Energie-System-Box, ist eine modular aufgebaute, betriebsbereite Energiezentrale im Containerformat. Sie eignet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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