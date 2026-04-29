Die US-Handelskette Walmart und ABB E-mobility haben erste Schnelllade-Standorte an sieben Walmart-Filialen im Großraum Phoenix in Betrieb genommen. Diese Standorte mit den A400-Ladesäulen von ABB gehören zu den ersten einer geplanten US-weiten Einführung. Neben den sieben Standorten rund um Phoenix, Arizona, wurden in der ersten Phase der Partnerschaft auch Walmart-Filialen in den Bundesstaaten Colorado, Florida und Georgia mit Schnellladesäulen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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