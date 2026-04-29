Das kam heute an der Börse gut an: Zum Jahresstart gab es noch Umsatzeinbußen bei dem Duftstoff- und Aromenhersteller. Doch nun lief es im ersten Quartal besser als noch Anfang März in Aussicht gestellt - SYMRISE sieht sich nun auf Kurs zu seinen Zielen für 2026. Organisch sank der Umsatz im ersten Quartal im Jahresvergleich um knapp ein halbes Prozent auf 1,25 Mrd. Euro und damit weniger als von SYMRISE und von Analysten im Durchschnitt erwartet. Zwar gibt es wenig Spielraum für steigende Markterwartungen für 2026, doch die jüngste Geschäftsentwicklung muss man positiv sehen - sie stärkt das Vertrauen in die Jahresziele des Unternehmens. In den kommenden Monaten soll sich das Wachstum aus eigener Kraft denn schrittweise verbessern: Für das Gesamtjahr peilt SYMRISE daher weiterhin ein organisches Umsatzplus von 2 bis 4 % an nach 4,93 Mrd. Euro im Jahr 2025. Zur Gewinnentwicklung wird sich der im Dax notierte Konzern, wie üblich, erst wieder zum Halbjahr äußern. Anfang März hatte man für 2026 das Ziel einer Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 21,5 bis 22,5 % ausgegeben.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



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