Es ist einer jener seltenen Tage, an dem nicht eine, sondern gleich zwei der einflussreichsten Banken der Welt dieselbe Aktie hochstufen und der Markt prompt antwortet. Die Symrise-Aktie legte gestern um rund +7% zu. Ein DAX-Wert, den kaum jemand auf dem Radar hatte und der plötzlich die Liste der Tagesgewinner anführt. Was wissen Goldman, JPMorgan und Morgan Stanley, das der Rest des Marktes noch nicht eingepreist hat? Holzminden trifft Wall Street ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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