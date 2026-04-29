Der Fachkräftemangel im Gesundheits- und Pflegewesen gehört längst zu den drängendsten Herausforderungen Europas. Kliniken und Pflegeeinrichtungen stehen unter enormem Druck: steigende Patientenzahlen, wachsende Qualitätsanforderungen und gleichzeitig knappe personelle Ressourcen. In diesem Spannungsfeld positioniert sich die Schweizer Consilium Investum AG in Kooperation mit seiner deutschen Niederlassung Consilium Medicare GmbH mit einem ambitionierten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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