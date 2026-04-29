Die Enphase Energy-Aktie muss am Mittwochmorgen einen herben Dämpfer verkraften. Im europäischen Handel geht es um über -10% für den Solartechnikhersteller bergab. Die Aktie fällt damit auf ein neues Jahrestief. Was steckt hinter dem Kursrücksetzer und wie sollten Anleger darauf reagieren? Gute Zahlen mit einigen Haaren in der Suppe Auf den ersten Blick sehen die von Enphase vorgelegten Quartalszahlen gar nicht so schlecht aus. Der Umsatz sank zwar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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