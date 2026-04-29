Unterföhring (ots) -Pistazien-Mürbteig mit Zartbitter-Cassis-Crémeux. Vanille-Sablé mit Rüebli-Biskuit und Kürbiskern-Mousse. Haselnuss-Blondie mit Zimt-Mousse und Pflaumen-Portwein-Schwarztee-Kompott. Ab Mittwoch, 27. Mai, 20:15 Uhr verwandeln acht der besten Patissiers und Konditoren Deutschlands in "Das große Backen - Die Profis" die SAT.1-Backstube erneut in eine Bühne der Spitzenklasse. In anspruchsvollen Challenges zählen Kreativität, handwerkliche Perfektion und Nervenstärke. Wer überzeugt die Jury rund um Tortenkünstlerin Bettina Schliephake-Burchardt, Spitzenpatissier Christian Hümbs und Günther Koerffer, ehemaliger Hofkonditor des schwedischen Königshauses? Gemeinsam mit Moderatorin Enie van de Meiklokjes begleiten sie die Profis mit Fachkompetenz, Erfahrung und einem geschulten Blick für Perfektion. Wer sichert sich den Goldenen Cupcake sowie 10.000 Euro Preisgeld?Diese acht Profis backen um den goldenen Cupcake:- Alireza (48), aus Berlin, verbindet die Aromen und Traditionen seiner iranischen Wurzeln mit moderner Patisserie auf höchstem Niveau. Als echter Allrounder beherrscht er das gesamte Konditoren-Handwerk und setzt besonders gern spektakuläre Schaustücke aus Schokolade um.- Anna (25), aus Walldorf (BW), ist ausgebildete Konditorin mit großer Leidenschaft für die Chocolaterie und Patisserie. Mit viel Fingerspitzengefühl kombiniert sie unterschiedliche Geschmäcker und Texturen und schafft so harmonische, zugleich überraschende Genussmomente.- Gina (26), aus Heidelberg, gibt ihr Wissen als Kursleiterin für Schokoladenschaustücke und Zuckerartistik an angehende Meister weiter und lebt ihre Kreativität in außergewöhnlichen Torten aus. Als ausgebildete Schokoladen-Sommeliére bringt sie ein besonders feines Gespür für Aromen mit und denkt Patisserie gerne neu.- Lina (25), aus Frankfurt, legt großen Wert auf ausgewogene, kreative Geschmackskompositionen und arbeitet bevorzugt mit regionalen und saisonalen Zutaten, die sie raffiniert in Szene setzt.- Michael (32), aus Kufstein (AT), vereint klassisches Konditorenhandwerk mit wissenschaftlichem Know-how: Als Konditormeister und studierter Lebensmitteltechnologe denkt er Rezepte ganzheitlich. Über seinen Blog, eine eigene App und ein veröffentlichtes Backbuch teilt er seine Kreationen mit einer breiten Community.- Péter (21), aus Straubing, gehört zu den jungen Talenten der Szene und setzt auf moderne Patisserie mit klarer Linie. Seine große Leidenschaft gilt filigranen Törtchen und edlen Pralinen, bei denen er mit viel Feingefühl Aromen, Texturen und Optik aufeinander abstimmt. Mit seinem Gespür für kreative Pairings bringt er frischen Wind in die Backstube.- Sven (35), aus Hattingen, führt gemeinsam mit seiner Frau eine eigene Confiserie, die bereits mit dem Ehrenpreis "MeisterWerk NRW" ausgezeichnet wurde. Seine Spezialität sind kunstvolle Törtchen, die er täglich für seinen Betrieb entwickelt. Als gelernter Koch bringt er zudem ein ausgeprägtes Verständnis für Geschmack mit und kombiniert klassische Patisserie mit innovativen, oft überraschenden Konzepten.- Vera (37), aus Haimhausen, überzeugt mit Präzision, einem sicheren Gespür für Ästhetik und einer Vorliebe für opulente, aber stilvolle Kreationen. Besonders bei Schaustücken arbeitet sie gerne mit Zucker und erschafft detailreiche Kunstwerke.Staffel 7 von "Das große Backen - Die Profis", produziert von BBC Studios Germany, ab Mittwoch, 27. Mai 2026, um 20:15 Uhr in SAT.1 und jederzeit kostenlos auf JoynPressekontakt:Luisa Hollmannluisa.hollmann@seven.onePhoto Production & EditingNadine VadersNadine.vaders@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6265218