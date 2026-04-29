Auf Flächen, die Heidelberg Materials bergwerklich genutzt hat, sollen Solarparks entstehen. Dafür arbeitet der Baustoffkonzern mit Talanx und WI Energy zusammen. Das erste Photovoltaik-Projekt in Hannover ist nun angelaufen. Der Bergbaukonzern Heidelberg Materials, der Vermögensverwalter Ampega Asset Management aus dem Talanx-Konzern und der Projektentwickler WI Energy haben eine langfristig angelegte Industriepartnerschaft gestartet. Ziel der Zusammenarbeit ist der Bau von Photovoltaik-Großprojekten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver