Die Aktie von Siemens Healthineers steht massiv unter Druck und hat ein neues 52-Wochen-Tief erreicht, belastet durch politische Reformen, Zölle und Währungseffekte. Besonders die geplanten Einsparungen im deutschen Gesundheitswesen treffen das Kerngeschäft mit Kliniken hart, während gleichzeitig externe Kosten steigen. Trotz dieser Herausforderungen setzt das Unternehmen auf Wachstum durch Radiopharmaka und steht mit den kommenden Quartalszahlen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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