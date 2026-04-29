Münchner Wohnen und die Stadtwerke München haben das Projekt gemeinsam realisiert. Etwa 1000 Haushalte können damit nun Solarstrom vom eigenen Dach beziehen. Für die Wohnanlage "Max II" haben Münchner Wohnen und die Stadtwerke München das nach ihren Angaben bisher größte Photovoltaik-Mieterstromprojekt in der bayerischen Landeshauptstadt realisiert. Auf den Dächern der ehemaligen Kaserne, die nun als Wohnanlage genutzt wird, seien insgesamt 71 Photovoltaik-Anlagen mit 2,1 Megawatt Leistung installiert worden, teilten die Stadtwerke München mit. Jährlich würden damit mehr als zwei Gigawattstunden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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