Der chinesische Hersteller BYD hat auf der Automesse in Peking mit mehreren Premieren die Breite des eigenen Angebots in den Vordergrund gestellt. Mit dabei waren etwa das Sportwagen-Konzept Formula X und zwei Limousinen der Marke Fangchengbao, aber auch das große E-SUV Sealion 08. Für die Premieren seiner wichtigsten Modelle nutzt BYD üblicherweise eigene Veranstaltungen und nicht Messen, um die Aufmerksamkeit nicht mit anderen Marken teilen zu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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