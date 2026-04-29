ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fuchs SE mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Christian Bell rechnet mit einer positiven Marktreaktion auf das organische Wachstum und das operative Ergebnis, wie er am Mittwochmorgen nach dem Quartalsbericht des Schmierstoffherstellers schrieb./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000A3E5D64
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