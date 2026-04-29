Nagarro SE bleibt auf Wachstumskurs, liefert für 2025 jedoch ein gemischtes Bild. Während Umsatz und Profitabilität auf Bruttoebene zulegen, geraten Ergebnis und Margen unter Druck. Für Anleger stellt sich damit die entscheidende Frage: Handelt es sich um eine temporäre Delle - oder ein erstes Warnsignal im IT-Service-Sektor? Umsatz wächst - Profitabilität auf operativer Ebene schwächer Im Geschäftsjahr 2025 steigert Nagarro den Umsatz auf 999,3 Mio. Euro und nähert sich damit der Milliardenmarke. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einem Plus von 2,8 %, währungsbereinigt sogar 6,1 %. Damit zeigt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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